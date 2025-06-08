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Завершение на мажорной ноте. Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала медаль

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Завершение на мажорной ноте. Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала медаль

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Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала медаль в заключительном финале Евро 2025.

Спортсменки вышли в один отдельный финал с тремя мячами и двумя обручами.

В команду вошли гимнастки: Елизавета Азза, Диана Баева, Александра Ющак, Кира Ширикина, а также Валерия Перемета.

За выступление в миксте Украина набрала 26,250 балла и заняла второе место. Отставание от лидера Испании составило 1,450 балла.

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Третье место заняла сборная Германии, набрав 25,350 балла.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
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