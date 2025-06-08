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Стал известен победитель чемпионата Европы по сокке. Украинцы с ним играли вничью

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Стал известен победитель чемпионата Европы по сокке. Украинцы с ним играли вничью

Фото: Polska Federacja Socca

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Победителем чемпионата Европы по сокке стала сборная Польши. В финале она обыграла Францию со счетом 4:2.

Поляки впервые выиграли данный турнир. Бронзу забрала Хорватия, которая переиграла Испанию (2:1).

Напомним, сборная Украины дошла до своего исторического четвертьфинала. Сине-желтых выбил будущий финалист - сборная Франции (1:2). Интересно, что украинцы встречались и с поляками. Команды сыграли вничью 2:2 на групповом этапе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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