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Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила мировой рекорд
Он держался 10 лет
Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом — 2 минуты 5,7 секунды. Достижение покорилось ей в рамках канадских отборочных соревнований к чемпионату мира — 2025, который пройдёт в Сингапуре.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал трёхкратной олимпийской чемпионке венгерке Катинке Хоссу – 2 минуты 6,12 секунды.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.
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