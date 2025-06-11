Харлан показала фото подготовки национальной команды в Италии

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе с национальной командой продолжает подготовку к следующим турнирам. Девушки тренируются в Италии и у всех хорошее настроение. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

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