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Сборная Украины обыграла бронзового призера Олимпиады-2024 в Лиге наций
Отличный дебют
Фото: Volleyball World
Украина вышла в мужскую Лигу наций впервые в истории. В матче против США наша команда действовала великолепно и слаженно.
Уже в первом сете украинцы одержали победу - 25:22. "Сине-желтые" лидировали на протяжении всей партии и не позволяли сократить отставание соперникам.
Во второй партии победа также была за нашей командой - 25:20. На этот раз "украинцы" имели меньшее преимущество в середине сета, но смогли его увеличить под конец.
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А на старте третьей партии Соединенные Штаты диктовали игру, что усложнило задачу, но впоследствии удалось вырвать победный результат.
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