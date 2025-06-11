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Сборная Украины обыграла бронзового призера Олимпиады-2024 в Лиге наций

Другие виды
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Отличный дебют

Сборная Украины обыграла бронзового призера Олимпиады-2024 в Лиге наций

Фото: Volleyball World

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина вышла в мужскую Лигу наций впервые в истории. В матче против США наша команда действовала великолепно и слаженно.

Уже в первом сете украинцы одержали победу - 25:22. "Сине-желтые" лидировали на протяжении всей партии и не позволяли сократить отставание соперникам.

Во второй партии победа также была за нашей командой - 25:20. На этот раз "украинцы" имели меньшее преимущество в середине сета, но смогли его увеличить под конец.

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А на старте третьей партии Соединенные Штаты диктовали игру, что усложнило задачу, но впоследствии удалось вырвать победный результат.

Волейбол. Лига наций, первая игровая неделя
Украина - США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)
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