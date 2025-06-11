Рекордсмен в беге на 10 миль отстранен из-за допинга

Бенард Кибет временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных биологического паспорта, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Кениец отстранен с 10 июня. Кибет занял пятое место на дистанции 10 км на Олимпиаде в Париже и чемпионате мира 2023 года.

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Ему принадлежит лучшее время в мире на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды, которое он показал в 2022 году в Японии.