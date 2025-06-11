  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Рекордсмен в беге на 10 миль отстранен из-за допинга

В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекордсмен в беге на 10 миль отстранен из-за допинга

Другие виды
Обновлено

Сроки пока неизвестны

Рекордсмен в беге на 10 миль отстранен из-за допинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бенард Кибет временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных биологического паспорта, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Кениец отстранен с 10 июня. Кибет занял пятое место на дистанции 10 км на Олимпиаде в Париже и чемпионате мира 2023 года.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Ему принадлежит лучшее время в мире на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды, которое он показал в 2022 году в Японии.

По теме
yellow-arrow
Михаил Кохан взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
yellow-arrow
Сборная Украины обыграла бронзового призера Олимпиады-2024 в Лиге наций
yellow-arrow
Харлан показала фото подготовки национальной команды в Италии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости