Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекордсмен в беге на 10 миль отстранен из-за допинга
Сроки пока неизвестны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бенард Кибет временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных биологического паспорта, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
Кениец отстранен с 10 июня. Кибет занял пятое место на дистанции 10 км на Олимпиаде в Париже и чемпионате мира 2023 года.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Ему принадлежит лучшее время в мире на дистанции 10 миль (16 км) — 44 минуты 4 секунды, которое он показал в 2022 году в Японии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Рух объявил о назначении главного тренера
- Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield
- Завершение на мажорной ноте. Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала медаль
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000