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Михаил Кохан взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

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Украинец показал хороший результат

Михаил Кохан взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Осло.

Украинец закончил соревнования с результатом 79.95 м, уступив лишь олимпийскому чемпиону Итану Кацбергу.

Стоит отметить, что это шестой подиум в сезоне Кохана.

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Напомним, что соревнования по метанию молота не входят в перечень "бриллиантовых" дисциплин. Основные соревнования в Осло пройдут в четверг, 12 июня.

Бриллиантовая лига. Метание молота, мужчины

  1. Итан Кацберг (Канада) - 80.19 м
  2. Михаил Кохан (Украина) - 79.95 м
  3. Томас Мардаль (Норвегия) - 78.25 м
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Михаил Кохан
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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