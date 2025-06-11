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Михаил Кохан взял серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Украинец показал хороший результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Осло.
Украинец закончил соревнования с результатом 79.95 м, уступив лишь олимпийскому чемпиону Итану Кацбергу.
Стоит отметить, что это шестой подиум в сезоне Кохана.
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Напомним, что соревнования по метанию молота не входят в перечень "бриллиантовых" дисциплин. Основные соревнования в Осло пройдут в четверг, 12 июня.
Бриллиантовая лига. Метание молота, мужчины
- Итан Кацберг (Канада) - 80.19 м
- Михаил Кохан (Украина) - 79.95 м
- Томас Мардаль (Норвегия) - 78.25 м
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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