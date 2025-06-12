Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан не попала в заявку сборной Украины на ЧЕ-2025
Болеем за наших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по фехтованию определилась с составом на ЧЕ-2025, который начнется 14 июня в итальянской Генуе. Об этом сообщает Суспільне Спорт. Лидер женской команды Ольга Харлан в заявку на континентальное первенство не попала.
Женщины
Сабля: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондарь, Дарья Гонцова
Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные соревнования), Екатерина Буденко (командные соревнования)
Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные соревнования), Анна Максименко (командные соревнования)
Мужчины
Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин
Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дирда, Максим Гаравский
Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Никита Кошман
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Минимально уступила второе место. Онофрийчук завершила Евро по художественной гимнастике
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле