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Харлан не попала в заявку сборной Украины на ЧЕ-2025

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Харлан не попала в заявку сборной Украины на ЧЕ-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фехтованию определилась с составом на ЧЕ-2025, который начнется 14 июня в итальянской Генуе. Об этом сообщает Суспільне Спорт. Лидер женской команды Ольга Харлан в заявку на континентальное первенство не попала.

Женщины

Сабля: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондарь, Дарья Гонцова

Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные соревнования), Екатерина Буденко (командные соревнования)

Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные соревнования), Анна Максименко (командные соревнования)

Мужчины

Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин

Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дирда, Максим Гаравский

Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Никита Кошман

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