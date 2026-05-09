Лузан и Рыбачок победили на Кубке мира в Венгрии

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок победили на первом международном старте в 2026 году – на Кубке мира в венгерском Сегеде. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Лузан и Рыбачок триумфовали на олимпийской дистанции — каноэ-двойке на 500 м. Ближайших преследователей из Китая они опередили менее чем на секунду.

Для Лузан и Рыбачок это первая общая медаль за два года на Кубке мира. Перед этим они завоевали "серебро" в Познани в 2024 году. 2025 год Рыбачок полностью пропустил из-за беременности и рождения ребенка.