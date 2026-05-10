Лузан с мировым рекордом победила на этапе Кубка мира в Венгрии, Федорив завоевала бронзу
Украинская весловальщица, четырехкратная чемпионка мира-2025 Людмила Лузан одержала победу на этапе Кубка мира в Венгрии.
Наша спортсменка триумфовала на дистанции 200 метров в заезде каноэ-одиночек. Украинка в полуфинале показала время 43,75 секунды, установив новый мировой рекорд. В финальном заплыве Людмила обновила уже свой мировой рекорд, показав время 43,23 секунды.
Бронзовую награду завоевала еще одна украинка Ирина Федорив с результатом 44,36 секунды.
Украина завоевала уже три медали на этапе Кубка мира в Венгрии – вчера Лузан и Рыбачок выиграли на дистанции 500 метров каноэ-двойка.
