  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Лузан с мировым рекордом победила на этапе Кубка мира в Венгрии, Федорив завоевала бронзу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лузан с мировым рекордом победила на этапе Кубка мира в Венгрии, Федорив завоевала бронзу

Другие виды
Обновлено

Наши лучшие

Лузан с мировым рекордом победила на этапе Кубка мира в Венгрии, Федорив завоевала бронзу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская весловальщица, четырехкратная чемпионка мира-2025 Людмила Лузан одержала победу на этапе Кубка мира в Венгрии.

Наша спортсменка триумфовала на дистанции 200 метров в заезде каноэ-одиночек. Украинка в полуфинале показала время 43,75 секунды, установив новый мировой рекорд. В финальном заплыве Людмила обновила уже свой мировой рекорд, показав время 43,23 секунды.

Бронзовую награду завоевала еще одна украинка Ирина Федорив с результатом 44,36 секунды.

Украина завоевала уже три медали на этапе Кубка мира в Венгрии – вчера Лузан и Рыбачок выиграли на дистанции 500 метров каноэ-двойка.

Взяла реванш: Свитолина уничтожила Баптист в третьем круге турнира в Риме

По теме
yellow-arrow
Лузан и Рыбачок победили на Кубке мира в Венгрии
yellow-arrow
Сергей Кулиш — бронзовый призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе
yellow-arrow
Фото с оккупантами и автографы. Гандболистка из Киева приняла участие в мероприятии в честь военнослужащих РФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости