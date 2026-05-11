Паралимпийская сборная Украины по настольному теннису стала победителем челленджера в Черногории

Сборная Украины по пара-настольному теннису показала впечатляющий результат на международном челленджере в Черногории, заняв первое место в общекомандном зачете.

Украинские спортсмены доминировали в большинстве дисциплин, завоевав награды как в индивидуальных, так и в парных разрядах. В частности, золотые медали в личном первенстве завоевали Максим Николенко (8 класс) и Иван Май (9 класс), а серебро и бронзу в копилку добавили Василий Петрунив, Лев Кац, Марина Литовченко и Наталья Космина.

В парных соревнованиях украинцы лишь укрепили успех: Лев Кац и Иван Май стали лучшими среди мужских дуэтов (класс MD18). Не менее результативными оказались выступления в миксте, где золото завоевали пары Максим Николенко/Марина Литовченко и Александр Език, выступавший в дуэте с немкой Яной Шпигель. Серебряные награды в этой категории завоевали Валерий Власенко и Наталья Космина.

Женский разряд также принес команде призовое место — пара Марина Литовченко и Антонина Ходзинская завоевала серебряные медали в классе WD14. Благодаря такой мощной синергии и профессионализму каждого игрока, Украина завершила турнир в статусе абсолютного лидера.