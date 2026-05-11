  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Двойной подиум и командное золото. Украина ярко выступила на чемпионате Европы по стрельбе
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двойной подиум и командное золото. Украина ярко выступила на чемпионате Европы по стрельбе

Другие виды

Наград достаточно

Двойной подиум и командное золото. Украина ярко выступила на чемпионате Европы по стрельбе

Фото - НОК України

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная успешно выступила в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии, завоевав золото и бронзу в индивидуальном зачете благодаря усилиям Владимира Пастернака и Павла Коростылева соответственно. Помимо индивидуальных достижений, мужское трио в составе Пастернака, Коростылева и Максима Городинца завоевало титул чемпионов Европы в командном зачете.

Юниорская смена поддержала пример взрослых, также оформив двойной подиум в этом упражнении. Владислав Медушевский стал триумфатором соревнований, завоевав золотую медаль и титул чемпиона Европы, а его коллега по команде Алексей Цион стал бронзовым призером первенства.

Женская часть команды также пополнила копилку сборной серебряными наградами. Елена Костевич стала вице-чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях. Удачно выступили украинки и в командном первенстве, где Костевич вместе с Анастасией Нимец и Юлией Коростилевой заняли второе место.

По теме
yellow-arrow
Паралимпийская сборная Украины по настольному теннису стала победителем челленджера в Черногории
yellow-arrow
Лузан с мировым рекордом победила на этапе Кубка мира в Венгрии, Федорив завоевала бронзу
yellow-arrow
Лузан и Рыбачок победили на Кубке мира в Венгрии
сборная Украины по пулевой стрельбе
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости