Двойной подиум и командное золото. Украина ярко выступила на чемпионате Европы по стрельбе

Мужская сборная успешно выступила в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии, завоевав золото и бронзу в индивидуальном зачете благодаря усилиям Владимира Пастернака и Павла Коростылева соответственно. Помимо индивидуальных достижений, мужское трио в составе Пастернака, Коростылева и Максима Городинца завоевало титул чемпионов Европы в командном зачете.

Юниорская смена поддержала пример взрослых, также оформив двойной подиум в этом упражнении. Владислав Медушевский стал триумфатором соревнований, завоевав золотую медаль и титул чемпиона Европы, а его коллега по команде Алексей Цион стал бронзовым призером первенства.

Женская часть команды также пополнила копилку сборной серебряными наградами. Елена Костевич стала вице-чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях. Удачно выступили украинки и в командном первенстве, где Костевич вместе с Анастасией Нимец и Юлией Коростилевой заняли второе место.