Чемпион мира по фигурному катанию допустил, что на год уйдет из спорта
Неожиданное решение
Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде Илья Малинин заявил, что может сделать перерыв в карьере на сезон 2026/2027.
На Олимпиаде в Италии 21-летний спортсмен завоевал золото в командном турнире. Но в личном турнире Малинин, который был бесспорным лидером, провалился. В произвольной программе допустил два падения и занял итоговое восьмое место.
"Я оглядывался на прошлое и думал: что я мог сделать иначе? Но нельзя зацикливаться на прошлом, нужно извлечь урок и двигаться дальше.
Пока не уверен, что буду делать в следующем году. Думаю, сейчас нужно сходить на шоу и посмотреть, как я чувствую себя, а потом уже решим, я буду продолжать кататься или возьму годовой перерыв. Я еще ничего не решил до конца. Все зависит от того, как будут развиваться события", – заявил Малинин.
По его словам, последние четыре года подготовки к Олимпиаде были очень тяжелыми. Он испытывал давление со стороны СМИ, а также организаций, которые "иногда не понимают, что лучше для спортсменов, и пытаются извлечь выгоду вместо того, чтобы прислушиваться к их потребностям".
