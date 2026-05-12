Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина продолжает медальный прорыв на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Также отличились и юниоры
Фото: Федерація стрільби України
Очередной день чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия принес сборной Украины солидную долю наград в упражнении со свободным пистолетом на 50 метров. Настоящим героем дня среди мужчин стал Игорь Соловей, завоевавший серебряную медаль в личном зачете. Его успех стал фундаментом для командного триумфа. В составе трио вместе с Виктором Банкиным и Олегом Омельчуком Соловей поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав для Украины звание чемпионов Европы
Не менее ярко проявила себя и юниорская смена, которая также оформила «золотой» командный выступление. Максим Гимон, Максим Каминский и Иван Мартынюк не оставили шансов соперникам, завоевав золотые медали континентального первенства в командном зачете.
Кроме того, Максим Каминский сумел отличиться и в индивидуальных соревнованиях, добавив в копилку сборной бронзовую награду.
Популярное сейчас
- Но это не помогло. В матче между Полесьем и Эпицентром судьи назначили скандальный пенальти. ВИДЕО
- Срочная пресс-конференция Флорентино Переса. Реал готовит важное заявление
- Динамо подало иск в ФИФА: клуб требует выплаты за игрока
- Чемпион мира по фигурному катанию допустил, что на год уйдет из спорта
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц