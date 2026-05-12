Украина продолжает медальный прорыв на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Украина продолжает медальный прорыв на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Фото: Федерація стрільби України

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной день чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия принес сборной Украины солидную долю наград в упражнении со свободным пистолетом на 50 метров. Настоящим героем дня среди мужчин стал Игорь Соловей, завоевавший серебряную медаль в личном зачете. Его успех стал фундаментом для командного триумфа. В составе трио вместе с Виктором Банкиным и Олегом Омельчуком Соловей поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав для Украины звание чемпионов Европы

Не менее ярко проявила себя и юниорская смена, которая также оформила «золотой» командный выступление. Максим Гимон, Максим Каминский и Иван Мартынюк не оставили шансов соперникам, завоевав золотые медали континентального первенства в командном зачете.

Кроме того, Максим Каминский сумел отличиться и в индивидуальных соревнованиях, добавив в копилку сборной бронзовую награду.

сборная Украины по пулевой стрельбе
