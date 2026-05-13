Волейбол. Сборные Беларуси допустили к международным турнирам

Международная Федерация волейбола допустила сборные Белоруссии к международным турнирам

Допуск к соревнованиям получили национальные команды по классическому и пляжному волейболу всех возрастов.

Ранее Международная федерация волейбола приняла решение о допуске молодежных сборных Белоруссии и России с флагом и гимном на турниры под своей эгидой.