Волейбол. Сборные Беларуси допустили к международным турнирам

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Международная Федерация волейбола допустила сборные Белоруссии к международным турнирам

Допуск к соревнованиям получили национальные команды по классическому и пляжному волейболу всех возрастов.

Ранее Международная федерация волейбола приняла решение о допуске молодежных сборных Белоруссии и России с флагом и гимном на турниры под своей эгидой.

"В соответствии с предыдущим решением Административного совета FIVB придерживаться рекомендаций Исполнительного комитета МОК, а также в связи с недавним решением Исполкома МОК больше не рекомендовать никаких ограничений по участию белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций, белорусским спортсменам и командам разрешено немедленно вернуться к участию в международных волейбольных соревнованиях".

