Волейбол. Сборные Беларуси допустили к международным турнирам
Очередное позорное решение
фото из свободных источников
Международная Федерация волейбола допустила сборные Белоруссии к международным турнирам
Допуск к соревнованиям получили национальные команды по классическому и пляжному волейболу всех возрастов.
Ранее Международная федерация волейбола приняла решение о допуске молодежных сборных Белоруссии и России с флагом и гимном на турниры под своей эгидой.
"В соответствии с предыдущим решением Административного совета FIVB придерживаться рекомендаций Исполнительного комитета МОК, а также в связи с недавним решением Исполкома МОК больше не рекомендовать никаких ограничений по участию белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций, белорусским спортсменам и командам разрешено немедленно вернуться к участию в международных волейбольных соревнованиях".
