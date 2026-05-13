Коростильов, Городинець та Пастернак здобули командне золото чемпіонату Європи
В личных соревнованиях не вышло
Фото: Федерація стрільби України
Українські стрільці продовжують здобувати нагороди в Хорватії. Цього разу наші хлопці продемонстрували майстерність у стрільбі з центробійного пістолета на 25 метрів і впевнено завоювали золото. У підсумку чоловіча збірна України піднялася на перше місце в командному заліку, не залишивши іншим жодного шансу на титул.
Героями дня стали Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак. Саме завдяки їхній спільній "кучності" Україна отримала чергове звання чемпіонів Європи. Це той випадок, коли кожен відпрацював на максимум, і в сумі вийшов ідеальний результат, який дозволив нашій команді знову святкувати тріумф на великій арені.
Щодо особистих результатів, то Павло Коростильов увійшов до топ-6, Максим Городинець фінішував 9-м, а Володимир Пастернак закрив 15-ку найкращих.
