Чемпионат Европы по сокке – вскоре. В какой группе будет играть сборная Украины
Совсем скоро начнется чемпионат Европы 2026 по socca. Он пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана.
28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные. Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.
Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является титульным спонсором сборной Украины по socca.
Групповой этап:
- Группа A: Албания, Словения, Кипр, Турция
- Группа B: Хорватия, Англия, Испания, Чехия
- Группа C: Венгрия, Румыния, Сербия, Дания
- Группа D: Польша, Болгария, Ирландия, Черногория
- Группа E: Греция, Франция, Грузия, Нидерланды
- Группа F: Германия, Италия, Бельгия, Косово.
- Группа G: Казахстан, Украина, Латвия, Португалия
В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.
