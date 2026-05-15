Чемпионат Европы по сокке – вскоре. В какой группе будет играть сборная Украины

Совсем скоро начнется чемпионат Европы 2026 по socca. Он пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана.

28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные. Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group , является титульным спонсором сборной Украины по socca.

Групповой этап:

Группа A: Албания, Словения, Кипр, Турция

Группа B: Хорватия, Англия, Испания, Чехия

Группа C: Венгрия, Румыния, Сербия, Дания

Группа D: Польша, Болгария, Ирландия, Черногория

Группа E: Греция, Франция, Грузия, Нидерланды

Группа F: Германия, Италия, Бельгия, Косово.

Группа G: Казахстан, Украина, Латвия, Португалия

В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.

РЕКЛАМА 21+



УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «СЛОТС Ю.Е.АЙ.»

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.