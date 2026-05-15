Чемпионат Европы по сокке – вскоре. В какой группе будет играть сборная Украины

Совсем скоро начнется чемпионат Европы 2026 по socca. Он пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана.

28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные. Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является титульным спонсором сборной Украины по socca.

Групповой этап:

  • Группа A: Албания, Словения, Кипр, Турция
  • Группа B: Хорватия, Англия, Испания, Чехия
  • Группа C: Венгрия, Румыния, Сербия, Дания
  • Группа D: Польша, Болгария, Ирландия, Черногория
  • Группа E: Греция, Франция, Грузия, Нидерланды
  • Группа F: Германия, Италия, Бельгия, Косово.
  • Группа G: Казахстан, Украина, Латвия, Португалия

В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.

Опубликовал: Виктор Иванчук
