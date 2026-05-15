Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026
Стартовый матч состоится 20 мая
Фото: Instagram.com/socca_ukraine
Чемпионат Европы 2026 по socca пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана. 28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные.
Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.
Стартовый матч украинская команда проведет против Латвии. Поединок состоится 20 мая и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Расписание матчей сборной Украины по socca:
20 мая
- Украина - Латвия 16:00
21 мая
- Украина - Португалия 10:00
22 мая
- Казахстан - Украина 18:00
*время указано киевское
В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.
