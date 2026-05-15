Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026

Чемпионат Европы 2026 по socca пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана. 28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group , является титульным спонсором сборной Украины по socca.

Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.

Стартовый матч украинская команда проведет против Латвии. Поединок состоится 20 мая и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины по socca:

20 мая

Украина - Латвия 16:00

21 мая

Украина - Португалия 10:00

22 мая

Казахстан - Украина 18:00

*время указано киевское

В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.

