  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026

Другие виды
Обновлено

Стартовый матч состоится 20 мая

Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026

Фото: Instagram.com/socca_ukraine

Новина українською

Чемпионат Европы 2026 по socca пройдет с 20 по 24 мая в албанской столице Тирана. 28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является титульным спонсором сборной Украины по socca.

Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией.

Стартовый матч украинская команда проведет против Латвии. Поединок состоится 20 мая и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины по socca:

20 мая

  • Украина - Латвия 16:00

21 мая

  • Украина - Португалия 10:00

22 мая

  • Казахстан - Украина 18:00

*время указано киевское

В прошлом году победителем чемпионата Европы стала Польша, обыгравшая в финале Францию. Бронзу завоевала Хорватия. Украина покинула турнир на этапе четвертьфинала.

РЕКЛАМА 21+


УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «СЛОТС Ю.Е.АЙ.» Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Европы по сокке – вскоре. В какой группе будет играть сборная Украины
yellow-arrow
Коростильов, Городинець та Пастернак здобули командне золото чемпіонату Європи
yellow-arrow
Волейбол. Сборные Беларуси допустили к международным турнирам
Збірна України з сокки
Источник:
socca_ukraine
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости