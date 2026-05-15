Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции
Наград хватает
Сборные Украины по шашкам-100 добились успеха на командном чемпионате мира во Франции, завоевав награды в различных дисциплинах. Женская команда в составе Виктории Мотричко, Елены Короткой, Юлии Макаренковой и Екатерины Мусиенко завоевала титул чемпионок мира в рапиде. Помимо «золота», украинки завоевали две серебряные награды — в классической игре, где уступили только сборной Китая, и в блице.
Исторического успеха добилась мужская сборная Украины, которая впервые в истории стала призером чемпионата мира в классической программе. Юрий Аникеев, Юрий Бобков, Матвей Колесников, Иван Антоненко и Василий Пикиняр завоевали титул вице-чемпионов, уступив первое место команде Латвии. Также мужской состав пополнил копилку «серебром» в блице, а в рапиде занял четвертое место в итоговом протоколе.
Украинская делегация установила уникальное достижение, став единственной сборной на турнире, которая не проиграла ни одной личной партии.
Популярное сейчас
- Маркевич: Такое впечатление, что этих футболистов где-то на базаре взяли на прилавке с овощами
- СМИ: Ребров внес залог за Ермака: сумма немалая
- Гуцуляк определился со своим будущим в Полесье
- Коростильов, Городинець та Пастернак здобули командне золото чемпіонату Європи
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича