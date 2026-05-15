  Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции
Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции

Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Украины по шашкам-100 добились успеха на командном чемпионате мира во Франции, завоевав награды в различных дисциплинах. Женская команда в составе Виктории Мотричко, Елены Короткой, Юлии Макаренковой и Екатерины Мусиенко завоевала титул чемпионок мира в рапиде. Помимо «золота», украинки завоевали две серебряные награды — в классической игре, где уступили только сборной Китая, и в блице.

Исторического успеха добилась мужская сборная Украины, которая впервые в истории стала призером чемпионата мира в классической программе. Юрий Аникеев, Юрий Бобков, Матвей Колесников, Иван Антоненко и Василий Пикиняр завоевали титул вице-чемпионов, уступив первое место команде Латвии. Также мужской состав пополнил копилку «серебром» в блице, а в рапиде занял четвертое место в итоговом протоколе.

Украинская делегация установила уникальное достижение, став единственной сборной на турнире, которая не проиграла ни одной личной партии.

