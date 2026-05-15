  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины потеряла Тимофея Полуяна перед стартом в Лиге наций-2026
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины потеряла Тимофея Полуяна перед стартом в Лиге наций-2026

Другие виды

Не поможет команде

Сборная Украины потеряла Тимофея Полуяна перед стартом в Лиге наций-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Доигровщик национальной сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян не сможет помочь команде в нынешнем розыгрыше Лиги наций. 28-летний волейболист, вошедший в предварительную заявку из 20 игроков, был вынужден пропустить подготовительный сбор из-за травмы запястья. Эту информацию игрок лично подтвердил в комментарии для профильного издания.

Потеря Полуяна является существенной для «сине-желтых», ведь в предыдущем сезоне Лиги наций он стал одним из лидеров команды, набрав 46 очков и войдя в пятерку самых результативных игроков сборной. Пока тренерский штаб не объявил об официальной замене, однако на сборах в словенском Мариборе уже присутствуют догравающие Борис Жуков и Никита Лубан, которые могут занять вакантное место в составе.

Подготовка украинцев в Словении продлится до 18 мая. Основной этап престижного турнира, в котором Украина примет участие во второй раз в истории, начнется для нашей команды 10 июня матчем против Японии. Борьба за звание чемпиона среди восьми лучших сборных продлится до 19 июля.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции
yellow-arrow
Стало известно расписание матчей сборной Украины по socca на ЧЕ-2026
yellow-arrow
Чемпионат Европы по сокке – вскоре. В какой группе будет играть сборная Украины
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости