Сборная Украины потеряла Тимофея Полуяна перед стартом в Лиге наций-2026
Не поможет команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Доигровщик национальной сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян не сможет помочь команде в нынешнем розыгрыше Лиги наций. 28-летний волейболист, вошедший в предварительную заявку из 20 игроков, был вынужден пропустить подготовительный сбор из-за травмы запястья. Эту информацию игрок лично подтвердил в комментарии для профильного издания.
Потеря Полуяна является существенной для «сине-желтых», ведь в предыдущем сезоне Лиги наций он стал одним из лидеров команды, набрав 46 очков и войдя в пятерку самых результативных игроков сборной. Пока тренерский штаб не объявил об официальной замене, однако на сборах в словенском Мариборе уже присутствуют догравающие Борис Жуков и Никита Лубан, которые могут занять вакантное место в составе.
Подготовка украинцев в Словении продлится до 18 мая. Основной этап престижного турнира, в котором Украина примет участие во второй раз в истории, начнется для нашей команды 10 июня матчем против Японии. Борьба за звание чемпиона среди восьми лучших сборных продлится до 19 июля.
