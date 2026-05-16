Чемпионка Бельгии по велоспорту умерла в юном возрасте
Какой ужас
Бельгийская велогонщица, чемпионка страны среди юниоров Йильке Михильсен умерла в возрасте 19 лет из-за онкологического заболевания. Об этом сообщается в ее аккаунте в Instagram.
"Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007–15.05.2026", — говорится в последней записи Михильсен.
В 2023 году Михильсен диагностировали саркому Юинга, агрессивную форму рака кости. После года лечения казалось, что спортсменка победила болезнь, но в марте 2025 года рак вернулся, пишет Eurosport.
Михильсен считалась одной из самых талантливых велогонщиц Бельгии. В 2022 году она выиграла чемпионат страны в своей возрастной группе на шоссе, а годом позже стала лучшей в "разделке". На треке спортсменка выигрывала чемпионат Бельгии в омниуме.
