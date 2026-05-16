Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский дуэт рвется за еврокубком: определился первый финалист волейбольной Лиги чемпионов
Эйс украинца
Sir Safety Perugia
"Перуджа" вышла в финал Лиги чемпионов по волейболу.
Итальянский клуб в трех сетах обыграл польский "Проект Варшава" и стал первым финалистом турнира. Победное очко команда добыла эйсом Олега Плотницкого.
Украинец и еще один игрок сборной Украины, Константин Семенюк, приняли активное участие в матче. Плотницкий набрал 10 очков, семь из них – в третьем сете. На счету Семенюка – 4 очка.
В "золотом" финале "Перуджа" сыграет с победителем пары "Варта" – "Анкара". "Проект Варшава" будет бороться за бронзу против неудачника второго полуфинала.
Матчи за медали состоятся в воскресенье, 17 мая.
Популярное сейчас
- УПЛ. С очередным голом Ярмоленко. Динамо обыграло СК Полтаву и сохраняет шансы на бронзу
- Сравнялся с экс-тренером сборной. Андрей Ярмоленко отличился в ворота Полтавы с пенальти. ВИДЕО
- Шахтер получил предложение из АПЛ продать ключевого игрока. Согласились ли горняки на трансфер?
- Сборная Украины по шашкам завоевала золото в рапиде и историческое серебро в классике на командном ЧМ во Франции
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича