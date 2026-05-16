  Украинский дуэт рвется за еврокубком: определился первый финалист волейбольной Лиги чемпионов
Украинский дуэт рвется за еврокубком: определился первый финалист волейбольной Лиги чемпионов

Эйс украинца

Sir Safety Perugia

"Перуджа" вышла в финал Лиги чемпионов по волейболу.

Итальянский клуб в трех сетах обыграл польский "Проект Варшава" и стал первым финалистом турнира. Победное очко команда добыла эйсом Олега Плотницкого.

Украинец и еще один игрок сборной Украины, Константин Семенюк, приняли активное участие в матче. Плотницкий набрал 10 очков, семь из них – в третьем сете. На счету Семенюка – 4 очка.

В "золотом" финале "Перуджа" сыграет с победителем пары "Варта" – "Анкара". "Проект Варшава" будет бороться за бронзу против неудачника второго полуфинала.

Матчи за медали состоятся в воскресенье, 17 мая.

Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
