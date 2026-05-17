Без лидера и с игроком из Китая: сборная Украины по волейболу назвала состав на турнир в Польше

Мужская сборная Украины по волейболу объявила заявку на международный товарищеский турнир в Польше, который станет этапом подготовки к Лиге наций-2026.

Команда Рауля Лосано проведет три матча: 20 мая в Сосновце против Болгарии, а далее в Катовице сыграет с Польшей и Сербией.

В состав вошли 15 игроков из чемпионатов Украины, Польши, Италии, Чехии, Греции, Румынии и Китая.

Несколько лидеров присоединятся позже из-за клубных выступлений – в частности Олег Плотницкий, Юрий Семенюк и Василий Тупчий. Из-за травмы запястья сезон Лиги наций пропустит Тимофей Полуян.