Без лидера и с игроком из Китая: сборная Украины по волейболу назвала состав на турнир в Польше
Мужская сборная Украины по волейболу объявила заявку на международный товарищеский турнир в Польше, который станет этапом подготовки к Лиге наций-2026.
Команда Рауля Лосано проведет три матча: 20 мая в Сосновце против Болгарии, а далее в Катовице сыграет с Польшей и Сербией.
В состав вошли 15 игроков из чемпионатов Украины, Польши, Италии, Чехии, Греции, Румынии и Китая.
Несколько лидеров присоединятся позже из-за клубных выступлений – в частности Олег Плотницкий, Юрий Семенюк и Василий Тупчий. Из-за травмы запястья сезон Лиги наций пропустит Тимофей Полуян.
- Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица, Сергей Евстратов
- Диагональные: Максим Тонконог, Евгений Кисилюк
- Доигровщики: Илья Ковалев, Дмитрий Янчук, Александр Наложный, Никита Лубан
- Блокирующие: Андрей Челеняк, Денис Велецкий, Руслан Черватюк, Владислав Щуров
- Либеро: Ярослав Пампушко
