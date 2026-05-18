Россиян и белорусов допустили ко всем соревнованиям по спортивной гимнастике под национальной символикой

Исполнительный комитет World Gymnastics отменил все ограничения для россиян и белорусов, действовавшие с февраля 2022 года.

Официальное заявление:

"Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все действующие в отношении российских и белорусских спортсменов ограничения с февраля 2022 года. Таким образом, специальные правила FIG больше не вступают в силу."

Решение означает, что теперь белорусы и россияне могут выступать под собственной национальной символикой (гимном, флагом) на всех международных соревнованиях под эгидой организации.