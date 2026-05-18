Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Россиян и белорусов допустили ко всем соревнованиям по спортивной гимнастике под национальной символикой
Очередное позорное решение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Исполнительный комитет World Gymnastics отменил все ограничения для россиян и белорусов, действовавшие с февраля 2022 года.
Официальное заявление:
"Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все действующие в отношении российских и белорусских спортсменов ограничения с февраля 2022 года. Таким образом, специальные правила FIG больше не вступают в силу."
Решение означает, что теперь белорусы и россияне могут выступать под собственной национальной символикой (гимном, флагом) на всех международных соревнованиях под эгидой организации.
Популярное сейчас
- Прощание с Гризи, поминки Жироны, вымученное спасение Севильи. Что мы увидели в 37-м туре Ла Лиги
- Забарный отыграл весь матч в поражении ПСЖ. Известна оценка
- Дверь закрыта: капитан Черноморца покинул клуб на фоне конфликта с тренерским штабом
- Сборная Украины потеряла Тимофея Полуяна перед стартом в Лиге наций-2026
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе