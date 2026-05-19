Французский гроссмейстер сыграл шахматную партию лежа. Видео
Все ради победы
фото - mk.ru
Французский шахматист Алиреза Фирузджа, получивший травму ноги, сыграл на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте матч против Жавохира Синдарова из Узбекистана, лежа на кровати. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба GCT в Instagram.
Партия пятого тура против претендента на мировую шахматную корону Синдарова закончилась вничью на 58 ходу. Матч прошел в специально отведенной комнате в присутствии арбитра. Фирузджа играл лежа, его нога лежала на подушке.
22-летний Фирузджа получил травму косточки после проигрыша в партии третьего тура с Анишем Гири из Нидерландов 16 мая. Обстоятельства получения травмы не уточняются, но организаторы отмечают, что шахматист, "к счастью, избежал перелома".
Фирузджа сказал, что врачи разрешили ему играть только в лежащем положении и организаторы приложили усилия, чтобы создать ему соответствующие условия.
