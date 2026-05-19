  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Французский гроссмейстер сыграл шахматную партию лежа. Видео
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французский гроссмейстер сыграл шахматную партию лежа. Видео

Другие виды

Все ради победы

Французский гроссмейстер сыграл шахматную партию лежа. Видео

фото - mk.ru

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский шахматист Алиреза Фирузджа, получивший травму ноги, сыграл на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте матч против Жавохира Синдарова из Узбекистана, лежа на кровати. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба GCT в Instagram.

Партия пятого тура против претендента на мировую шахматную корону Синдарова закончилась вничью на 58 ходу. Матч прошел в специально отведенной комнате в присутствии арбитра. Фирузджа играл лежа, его нога лежала на подушке.

22-летний Фирузджа получил травму косточки после проигрыша в партии третьего тура с Анишем Гири из Нидерландов 16 мая. Обстоятельства получения травмы не уточняются, но организаторы отмечают, что шахматист, "к счастью, избежал перелома".

Фирузджа сказал, что врачи разрешили ему играть только в лежащем положении и организаторы приложили усилия, чтобы создать ему соответствующие условия.

По теме
yellow-arrow
Россиян и белорусов допустили ко всем соревнованиям по спортивной гимнастике под национальной символикой
yellow-arrow
Без лидера и с игроком из Китая: сборная Украины по волейболу назвала состав на турнир в Польше
yellow-arrow
Украинский дуэт рвется за еврокубком: определился первый финалист волейбольной Лиги чемпионов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости