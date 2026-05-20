Украина разгромила Грецию перед стартом Евро-2026 по сокке
К важному турниру готовы
vanya_goleador1 (Instagram)
Сборная Украины по сокке успешно завершила подготовку к чемпионату Европы-2026.
В понедельник, 19 мая, "сине-желтые" провели товарищеский матч против сборной Греции и одержали крупную победу со счетом 4:1.
Напомним, Евро-2026 по сокке пройдет с 20 по 24 мая в столице Албании - Тиране. В турнире принимают участие 28 сборных, разделенных на семь групп по четыре команды.
Сборная Украины выступает в группе G вместе с Казахстаном, Латвией и Португалией.
Свой первый матч на турнире украинцы проведут уже сегодня, 20 мая. Соперником станет сборная Латвии. Начало встречи - в 16:00.
