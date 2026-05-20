Украина разгромила Грецию перед стартом Евро-2026 по сокке

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group , является титульным спонсором сборной Украины по socca

Сборная Украины по сокке успешно завершила подготовку к чемпионату Европы-2026.

В понедельник, 19 мая, "сине-желтые" провели товарищеский матч против сборной Греции и одержали крупную победу со счетом 4:1.

Напомним, Евро-2026 по сокке пройдет с 20 по 24 мая в столице Албании - Тиране. В турнире принимают участие 28 сборных, разделенных на семь групп по четыре команды.

Сборная Украины выступает в группе G вместе с Казахстаном, Латвией и Португалией.

Свой первый матч на турнире украинцы проведут уже сегодня, 20 мая. Соперником станет сборная Латвии. Начало встречи - в 16:00.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

РЕКЛАМА 21+



УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «СЛОТС Ю.Е.АЙ.»

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.