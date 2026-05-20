Стартует чемпионат Европы 2026 по сокке. Сборная Украины - наготове

Сегодня, 20 мая, начинается чемпионат Европы 2026 по socca (сокки). Турнир проходит в албанской столице Тирана.

Свой первый матч группового этапа проведет сборная Украины. Сине-желтые будут стартовать игрой с Латвией. Начало – в 16:00 по украинскому времени.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group , является титульным спонсором сборной Украины по socca.

К слову, 28 команд были разделены на 7 групп по 4 сборные. Сборная Украины сыграет в группе G с Казахстаном, Латвией и Португалией. Далее – плей-офф.

РЕКЛАМА 21+



УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «СЛОТС Ю.Е.АЙ.»

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.