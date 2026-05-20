Украина - Латвия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2026 по socca

Сегодня, 20 мая, в столице Албании Тиране стартует чемпионат Европы-2026 по socca (сокке).

Свой первый матч на групповом этапе проведёт сборная Украины. Стартовым соперником "сине-жёлтых" станет команда Латвии. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

Всего в турнире принимают участие 28 сборных, которые разделены на семь групп по четыре команды. Украина выступает в группе G, где также сыграет против Португалии и Казахстана.

