Украина - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2026 по socca

Украина - Португалия: Онлайн трансляция матча ⋇ 21.05.2026 ⋇ Смотреть socca на UA-Футбол
Сегодня, 21 мая, сборная Украины по сокке проведёт свой второй матч группового этапа чемпионата Европы-2026.
Соперником "сине-жёлтых" станет сборная Португалии. Начало встречи - в 10:00 по киевскому времени.
Турнир проходит в Тиране (Албания) с 20 по 24 мая. Украина выступает в группе G вместе с Португалией, Латвией и Казахстаном.
В стартовом матче украинская команда уверенно обыграла Латвию со счётом 5:0, тогда как Португалия уступила Казахстану 0:1.
Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является титульным спонсором сборной Украины по socca.
Прямую трансляцию матча Украина - Португалия проведет
