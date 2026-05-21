Второй подряд сухой разгром. Украина – Португалия 3:0. Обзор матча socca и видео голов

Сборная Украины по сокке провела второй матч группового этапа чемпионата Европы-2026, который проходит в Тиране (Албания). Соперником стала Португалия.

"Сине-желтые" одержали крупную победу со счетом 3:0. Голы забивали Кирилл Дучев, Сергей Максимец и Евгений Мельничук.

Это вторая подряд победа Украины на турнире. После двух туров команда набрала 6 очков при разнице мячей 8:0 и возглавляет группу G.

В первом туре украинцы обыграли Латвию (5:0). В заключительном матче группового этапа сборная Украины сыграет против Казахстана 22 мая в 18:00 по киевскому времени.

Евро-2026

Группа G, второй тур

Украина – Португалия 3:0

Голы: Дучев 7, Максимец 14, Мельничук 33