Второй подряд сухой разгром. Украина – Португалия 3:0. Обзор матча socca и видео голов
Сборная Украины по сокке провела второй матч группового этапа чемпионата Европы-2026, который проходит в Тиране (Албания). Соперником стала Португалия.
"Сине-желтые" одержали крупную победу со счетом 3:0. Голы забивали Кирилл Дучев, Сергей Максимец и Евгений Мельничук.
Это вторая подряд победа Украины на турнире. После двух туров команда набрала 6 очков при разнице мячей 8:0 и возглавляет группу G.
В первом туре украинцы обыграли Латвию (5:0). В заключительном матче группового этапа сборная Украины сыграет против Казахстана 22 мая в 18:00 по киевскому времени.
Евро-2026
Группа G, второй тур
Украина – Португалия 3:0
Голы: Дучев 7, Максимец 14, Мельничук 33
