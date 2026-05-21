  Украина будет оспаривать возвращение российских и белорусских гимнастов на международные соревнования
Украина будет оспаривать возвращение российских и белорусских гимнастов на международные соревнования

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Федерация спортивной гимнастики Украины будет оспаривать решение World Athletics о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям под национальной символикой.

"Действуя в рамках правового поля, Украинская федерация гимнастики выдвигает требование немедленного созыва внеочередного Конгресса FIG/World Gymnastics. Вопрос о возвращении национальных атрибутов страны-агрессора и его сателлита должен быть вынесен на открытое и солидарное обсуждение всех стран-членов, а не решаться на уровне исполнительного органа.

Украинская федерация гимнастики настроена действовать решительно, последовательно и исключительно в правовом поле. Мы будем обжаловать решение Исполкома FIG/World Gymnastics как принятое с превышением уставных полномочий, нарушающее базовые принципы недискриминации и создающее угрозу нравственной целостности международных соревнований" – говорится в заявлении организации.

