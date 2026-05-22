Украина - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2026 по socca

Сегодня, 22 мая, сборная Украины по сокке проведет свой третий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2026.

Соперником украинцев станет команда Казахстана.

Напомним, в первом туре сине-желтые разгромили Латвию (5:0), а во втором обыграли Португалию (3:0). Благодаря этим результатам Украина досрочно вышла в плей-офф турнира.

Начало - в 18:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча Украина - Казахстан проведет Киевстар ТВ, а также Football Hub.

