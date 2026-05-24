С флагом и гимном: Европейский гимнастический союз снимает ограничения с россиян и белорусов

Европейский гимнастический союз принял решение о снятии ограничений со спортсменов из России и Беларуси.

Решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета и еще должно быть ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее организации.

После этого российские и белорусские гимнасты смогут выступать на международных соревнованиях под национальной символикой – с флагом и гимном.

Ранее аналогичные санкционные ограничения в отношении этих стран также отменила Международная федерация гимнастики.