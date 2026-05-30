Украинка Онофрийчук – бронзовый призер Евро-2026 по художественной гимнастике

Украинка Таисия Онофрийчук — бронзовый призер Евро-2026 по художественной гимнастике в многоборье. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Подиум лидер сборной Украины завовела после выступлений в упражнениях с булавами (29.850) и лентой (29.200).

Медаль Онофрийчук берет на третьем чемпионате Европы подряд. За карьеру это ее седьмая континентальная награда.

Онофрийчук на протяжении Евро-2026 также проведет отдельный финал упражнений с мячом в воскресенье, 31 мая.