Украинка Онофрийчук – бронзовый призер Евро-2026 по художественной гимнастике
Браво, Тая
Украинка Таисия Онофрийчук — бронзовый призер Евро-2026 по художественной гимнастике в многоборье. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Подиум лидер сборной Украины завовела после выступлений в упражнениях с булавами (29.850) и лентой (29.200).
Медаль Онофрийчук берет на третьем чемпионате Европы подряд. За карьеру это ее седьмая континентальная награда.
Онофрийчук на протяжении Евро-2026 также проведет отдельный финал упражнений с мячом в воскресенье, 31 мая.
