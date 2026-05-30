  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Триумф в Словении: украинский гимнаст стал лучшим на Кубке мирового вызова
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триумф в Словении: украинский гимнаст стал лучшим на Кубке мирового вызова

Другие виды

Богдан Супрун принес сборной золото на мировом турнире

Триумф в Словении: украинский гимнаст стал лучшим на Кубке мирового вызова

Sport 2

Новина українською

Украинский гимнаст Богдан Супрун стал победителем этапа Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике в Словении.

В первый соревновательный день украинская сборная была представлена в четырех из пяти финалов.

  • Главного успеха достиг Супрун, завоевав золото в упражнениях на кольцах с результатом 13,600 балла. Также он занял седьмое место в вольных упражнениях (12,833).
  • В женских соревнованиях Диана Лобок стала пятой на разновысоких брусьях (12,066).
  • Еще один представитель Украины Игорь Дышук занял шестое место в упражнениях на коне-махи (13,733).

Таким образом, украинская команда начала этап с одной золотой медалью и рядом финальных попаданий в топ-6.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Украинка Онофрийчук – бронзовый призер Евро-2026 по художественной гимнастике
yellow-arrow
Хорошее достижение или провал? Пять выводов из выступлений сборной Украины на Евро-2026 из сокки
yellow-arrow
Обидчик сборной Украины. Определился чемпион Европы 2026 по сокке
спортивная гимнастика
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости