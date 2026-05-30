Триумф в Словении: украинский гимнаст стал лучшим на Кубке мирового вызова

Украинский гимнаст Богдан Супрун стал победителем этапа Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике в Словении.

В первый соревновательный день украинская сборная была представлена в четырех из пяти финалов.

Главного успеха достиг Супрун, завоевав золото в упражнениях на кольцах с результатом 13,600 балла. Также он занял седьмое место в вольных упражнениях (12,833).

В женских соревнованиях Диана Лобок стала пятой на разновысоких брусьях (12,066).

Еще один представитель Украины Игорь Дышук занял шестое место в упражнениях на коне-махи (13,733).

Таким образом, украинская команда начала этап с одной золотой медалью и рядом финальных попаданий в топ-6.