Украинка Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира по гребному слалому
Отличный результат
Виктория Ус — серебряный призер этапа Кубка мира по гребному слалому. Об этом сообщает НОК Украины.
В словенском Тацене состоялся первый в сезоне этап Кубка мира по гребному слалому. Главным достижением для Украины стала медаль Виктории Ус в динамичной дисциплине — каяке-кроссе.
Путь к награде оказался напряженным. В полуфинале судьба путевки в решающий заезд определилась только после видеоповтора: судьи зафиксировали ошибку американки Эви Лейбфарт, что позволило украинке пройти дальше. В финале Виктория уверенно преодолела дистанцию: со старта держалась среди лидеров и финишировала второй.
Для чемпионки Европейских игр-2023 и участницы трех Олимпиад это юбилейная 10-я медаль на этапах Кубка мира и вторая именно в этой дисциплине. Кроме того, Тацен по-настоящему счастливый для нашей спортсменки: здесь она завоевала уже свою шестую награду в карьере.
