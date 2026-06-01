Россияне пожаловались в FIDE на президента украинской федерации шахмат
Биомасса для физического уничтожения
Федерация шахмат россии требует наказать главу украинской федерации шахмат за призывы военных ударов по россии.
Террористическая организация отметила, что Александр Камышин в одной из публикаций иронически сравнивает богиню шахмат Каису с ракетами "Нептун", используемыми для ударов по территории страны 404.
"ФШР просит комиссию по этике FIDE начать дисциплинарное разбирательство в отношении Камышина и применить санкции за поведение и заявления, описанные выше. ФШР считает, что соответствующей санкцией будет отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок", — говорится в публикации ФШР в Telegram-канале.
