Украина проиграла США в первом в истории матче Лиги наций

Женская сборная Украины проиграла США в первом в истории матче Лиги наций по волейболу.

Наши девушки уступили своим коллегам из-за океана в трех сетах. Счет встречи 16:25, 17:25, 23:25 в пользу американок.

Самой результативной украинкой в ​​матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 11 очков.

Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты.

Следующий матч сборной Украины – против Германии в четверг, 4 июня. Начало – в 23:30 по Киеву.