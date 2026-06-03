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Украина проиграла США в первом в истории матче Лиги наций

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Девушкам было очень тяжело

Украина проиграла США в первом в истории матче Лиги наций

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины проиграла США в первом в истории матче Лиги наций по волейболу.

Наши девушки уступили своим коллегам из-за океана в трех сетах. Счет встречи 16:25, 17:25, 23:25 в пользу американок.

Самой результативной украинкой в ​​матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 11 очков.

Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты.

Следующий матч сборной Украины – против Германии в четверг, 4 июня. Начало – в 23:30 по Киеву.

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