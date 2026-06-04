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В Барселоне открыли выставку, посвященную погибшим украинским спортсменам

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Хорошая инициатива

В Барселоне открыли выставку, посвященную погибшим украинским спортсменам

tribuna.ua/Anna Klochko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В Барселоне открыли фотовыставку "Ангелы спорта", посвященную спортсменам, чью жизнь унесла война РФ против Украины. Об этом сообщает сайт tribuna.ua.

Проект представили в университете Бланкерны Рамона Люля в испанской Каталонии.

"Испания стала пятой страной в мире, которая приняла фотовыставку "Ангелы спорта" с длительной экспозицией и ее дальнейшим путешествием по стране. До этого проект был представлен в Украине, Бельгии, Турции, Словакии, его увидели в Кортрейке, Брюгге, Антверпене, Гримбергене, Стамбуле и других городах.

Для нас чрезвычайно важно, что именно Барселона стала первым испанским городом, принявшим экспозицию, посвященную украинским спортсменам, тренерам и деятелям спорта, жизнь которых унесла российская война против Украины.

Благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами мы будем и дальше рассказывать миру о последствиях войны для украинского спорта и будем хранить память о тех, кого мы потеряли", — сказал президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

"Ангелы спорта" - всеукраинский проект-реквием, созданный в апреле 2022 года Спортивным комитетом Украины. Его главная цель — память украинских спортсменов, тренеров и спортивных специалистов, погибших, защищая Украину, или ставших жертвами вражеских обстрелов в результате российской военной агрессии.

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