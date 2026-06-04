В Барселоне открыли выставку, посвященную погибшим украинским спортсменам

В Барселоне открыли фотовыставку "Ангелы спорта", посвященную спортсменам, чью жизнь унесла война РФ против Украины. Об этом сообщает сайт tribuna.ua.

Проект представили в университете Бланкерны Рамона Люля в испанской Каталонии.

"Испания стала пятой страной в мире, которая приняла фотовыставку "Ангелы спорта" с длительной экспозицией и ее дальнейшим путешествием по стране. До этого проект был представлен в Украине, Бельгии, Турции, Словакии, его увидели в Кортрейке, Брюгге, Антверпене, Гримбергене, Стамбуле и других городах.

Для нас чрезвычайно важно, что именно Барселона стала первым испанским городом, принявшим экспозицию, посвященную украинским спортсменам, тренерам и деятелям спорта, жизнь которых унесла российская война против Украины.

Благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами мы будем и дальше рассказывать миру о последствиях войны для украинского спорта и будем хранить память о тех, кого мы потеряли", — сказал президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.