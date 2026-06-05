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Волейбол. Украина одержала историческую победу в Лиге наций

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Боролись до последнего

Волейбол. Украина одержала историческую победу в Лиге наций

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины победила Германию во втором матче Лиги наций по волейболу.

Наши девушки одолели своих коллег из Европы в пяти сетах. Счет встречи 25-21; 30-28; 14-25; 19-25; 15-13 в пользу сине-желтой команды.

Самой результативной украинкой в ​​матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 22 очка.

Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты. В первом поединке наши девушки уступили команде США.

Следующий матч сборной Украины - против Японии в пятницу, 5 июня. Начало – в 23:30 по Киеву.

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