Миленко – о победе над Германией: Это просто нечто невероятное

Украинская волейболистка Александра Миленко прокомментировала победу над сборной Германии во втором матче Лиги наций. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это чрезвычайное чувство. Я хочу плакать, потому что выиграть что-то на таком уровне – это что-то невозможное для нас. Было до этого, потому что теперь это возможно.

Как для невысокого игрока, для меня это [игра в блоке] ощущается как невозможный момент. На этом уровне у соперниц очень высокая линия блока. И теперь у нас это вышло. Это просто что-то невероятное" – сказала Александра.