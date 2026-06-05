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Миленко – о победе над Германией: Это просто нечто невероятное
Так держать, девушки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская волейболистка Александра Миленко прокомментировала победу над сборной Германии во втором матче Лиги наций. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Это чрезвычайное чувство. Я хочу плакать, потому что выиграть что-то на таком уровне – это что-то невозможное для нас. Было до этого, потому что теперь это возможно.
Как для невысокого игрока, для меня это [игра в блоке] ощущается как невозможный момент. На этом уровне у соперниц очень высокая линия блока. И теперь у нас это вышло. Это просто что-то невероятное" – сказала Александра.
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