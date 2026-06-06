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Украина проиграла Японии в третьем матче Лиги наций

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А шансы были

Украина проиграла Японии в третьем матче Лиги наций

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины проиграла Японии в третьем в истории матче Лиги наций по волейболу.

Наши девушки уступили своим коллегам с дальнего Востока в четырех сетах. Счет встречи 25-20; 16-25; 25-16; 25-20 в пользу японок.

Самой результативной украинкой в ​​матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 17 очков.

Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты.

Следующий матч сборной Украины – против Франции в воскресенье, 7 июня. Начало – в 18:00 по Киеву.

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