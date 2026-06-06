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Украина проиграла Японии в третьем матче Лиги наций
А шансы были
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская сборная Украины проиграла Японии в третьем в истории матче Лиги наций по волейболу.
Наши девушки уступили своим коллегам с дальнего Востока в четырех сетах. Счет встречи 25-20; 16-25; 25-16; 25-20 в пользу японок.
Самой результативной украинкой в матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 17 очков.
Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты.
Следующий матч сборной Украины – против Франции в воскресенье, 7 июня. Начало – в 18:00 по Киеву.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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