Украина проиграла Японии в третьем матче Лиги наций

Женская сборная Украины проиграла Японии в третьем в истории матче Лиги наций по волейболу.

Наши девушки уступили своим коллегам с дальнего Востока в четырех сетах. Счет встречи 25-20; 16-25; 25-16; 25-20 в пользу японок.

Самой результативной украинкой в ​​матче стала Александра Миленко, которой удалось заработать 17 очков.

Напомним, что по итогам прошлого года Украина впервые пробилась в самый престижный коммерческий турнир планеты.

Следующий матч сборной Украины – против Франции в воскресенье, 7 июня. Начало – в 18:00 по Киеву.