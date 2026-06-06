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Международный союз велосипедистов снял санкции с белорусов

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Маразм продолжает нарастать

Международный союз велосипедистов снял санкции с белорусов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный союз велосипедистов снял санкции с Белоруссии и ослабил ограничения для "нейтральных" россиян. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Ссылаясь на рекомендации МОК, UCI допустил белорусов к соревнованиям без ограничений: это касается спортсменов, команд и официальных лиц.

Россияне продолжат соперничать в велоспорте в "нейтральном" статусе. Однако в дальнейшем нет необходимости подавать заявку на соответствующий статус.

Отстранение Белоруссии в велосипедном спорте действовало с 2022 года. В мае 2023 года UCI разрешил россиянам и белорусам соревноваться на условиях нейтралитета.

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