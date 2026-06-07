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Досадное поражение после камбэка: как Украина завершила неделю в Лиге наций

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Украинские волейболисты упустили бешеное преимущество в Лиге наций

Досадное поражение после камбэка: как Украина завершила неделю в Лиге наций

volleyball.ua

Новина українською

Сборная Украины проиграла матч Франции в Лиге наций по волейболу – 2:3 по сетам.

Украина была впереди 2:0, но проиграла три партии подряд. Таким образом, первую в истории неделю в Лиге наций Украина завершила с одной победой и тремя поражениями.

Следующие матчи сборная Украины будет играть с 17 по 21 июня.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
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