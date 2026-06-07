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Досадное поражение после камбэка: как Украина завершила неделю в Лиге наций
Украинские волейболисты упустили бешеное преимущество в Лиге наций
volleyball.ua
Сборная Украины проиграла матч Франции в Лиге наций по волейболу – 2:3 по сетам.
Украина была впереди 2:0, но проиграла три партии подряд. Таким образом, первую в истории неделю в Лиге наций Украина завершила с одной победой и тремя поражениями.
Следующие матчи сборная Украины будет играть с 17 по 21 июня.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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