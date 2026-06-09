Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России

Украинские параармрестлеры Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были оштрафованы на 250 евро за то, что они оставили пьедестал почета во время исполнения российского гимна в рамках церемонии награждения призеров чемпионата Европы. Об этом Луцишин рассказал порталу Tribuna.

На турнире, который проходил с 8 по 20 мая в Будапеште, Луцишин и Сидорчук завоевали бронзу и серебро в соревнованиях среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Победил россиянин Андрей Гаврилов.

"Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посовещались с тренером и решили покинуть подиум. Штраф заплатили €250 за каждого."

Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе. При этом на церемонии награждения был продемонстрирован флаг и прозвучал гимн России.