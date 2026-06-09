Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная история: Разбившийся в Доминикане самолет летел за известным бейсболистом
Родился в рубашке
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Частный самолет должен был забрать экс-бейсболиста Ядьера Молину, его семью и друзей в Техасе, сообщает Reuters.
В воскресенье, 7 июня, через несколько минут после взлета из аэропорта Ла-Романы разбился частный самолет Gulfstream G200, зарегистрированный в США. На борту было всего два пилота - командир и второй пилот. Оба погибли.
Молина подтвердил, что самолет должен был забрать его с семьей.
"Мои соболезнования пилотам и их семьям. Этот самолет должен был забрать меня, мою семью и друзей из Техаса, чтобы мы вернулись в Пуэрто-Рико. Это просто ужасно" – сказал спортсмен.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Динамо определилось, как планирует заменить Караваева
- "Даже не размышлял над предложением горняков": талант Динамо – о переходе в академию киевлян, пари с Пономаренко и дебюте в первой команде
- МТМ. Нидерландцы вдесятером вырывают победу на последних секундах в Узбекистана
- Миленко – о победе над Германией: Это просто нечто невероятное
- В ожидании первенца: девушка футболиста Шахтёра поделилась личными моментами с возлюбленным
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма