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Невероятная история: Разбившийся в Доминикане самолет летел за известным бейсболистом

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Родился в рубашке

Невероятная история: Разбившийся в Доминикане самолет летел за известным бейсболистом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Частный самолет должен был забрать экс-бейсболиста Ядьера Молину, его семью и друзей в Техасе, сообщает Reuters.

В воскресенье, 7 июня, через несколько минут после взлета из аэропорта Ла-Романы разбился частный самолет Gulfstream G200, зарегистрированный в США. На борту было всего два пилота - командир и второй пилот. Оба погибли.

Молина подтвердил, что самолет должен был забрать его с семьей.

"Мои соболезнования пилотам и их семьям. Этот самолет должен был забрать меня, мою семью и друзей из Техаса, чтобы мы вернулись в Пуэрто-Рико. Это просто ужасно" – сказал спортсмен.

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