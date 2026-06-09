Невероятная история: Разбившийся в Доминикане самолет летел за известным бейсболистом

Частный самолет должен был забрать экс-бейсболиста Ядьера Молину, его семью и друзей в Техасе, сообщает Reuters.

В воскресенье, 7 июня, через несколько минут после взлета из аэропорта Ла-Романы разбился частный самолет Gulfstream G200, зарегистрированный в США. На борту было всего два пилота - командир и второй пилот. Оба погибли.

Молина подтвердил, что самолет должен был забрать его с семьей.

"Мои соболезнования пилотам и их семьям. Этот самолет должен был забрать меня, мою семью и друзей из Техаса, чтобы мы вернулись в Пуэрто-Рико. Это просто ужасно" – сказал спортсмен.