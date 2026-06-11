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Сборная Украины по волейболу добыла дебютную победу в Лиге наций

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Сборная Украины по волейболу добыла дебютную победу в Лиге наций

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу одержала свою первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций-2026. Во втором матче престижного коммерческого турнира «сине-желтые» уверенно расправились со сборной Китая, завершив встречу со счётом 3:1.

Ранее наша команда уступила Японии (0:3).

Напомним, что Украина уже второй сезон подряд выступает в элитном дивизионе Лиги наций. Для участия в трехнедельном марафоне тренерский штаб заявил 15 игроков.

Лига наций, мужчины. 2-й тур

Китай – Украина – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

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