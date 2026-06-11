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Тупчий прокомментировал победу в матче против Китая в Лиге наций

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Тупчий прокомментировал победу в матче против Китая в Лиге наций

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский волейболист Василий Тупчий прокомментировал победу в матче против Китая в Лиге наций-2026. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это наша первая победа в этом году. Для нас это был очень важный матч. Мы победили, наслаждались волейболом и получали удовольствие от игры" – сказал Василий.

Напомним, что в первом круге турнира наша команда в трех сетах уступила сборной Японии. Свой следующий матч подопечные Рауля Лоссано сыграют завтра, 12 июня, против Кубы. Начало встречи – 11:30 по Киеву.

Сборная Украины по волейболу одержала свою первую победу в Лиге наций

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