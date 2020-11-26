  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Год назад Марадона обратился к Федереру и довел его до слез
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Год назад Марадона обратился к Федереру и довел его до слез

Теннис
(2 голосов)

Диего Марадона тепло высказался в адрес Роджера Федерера

Год назад Марадона обратился к Федереру и довел его до слез
Новина українською

Видеообращение Марадоны к Федереру было показано в прошлом году во время выставочного матча в Буэнос-Айресе между швейцарцем и Александром Зверевым.

"Здравствуй, маэстро, мастер, машина, как я тебя называю. Ты был, остаешься и будешь величайшим. Другого такого нет. Знай, если у тебя будут какие угодно проблемы в моей стране, то ты можешь позвонить и сказать, что тебе нужно. Мой поцелуй твоей жене и детям", - сказал Марадона.

Федерер во время слов Марадоны не смог сдержать слез.

Диего Марадона 25 ноября в 60-летнем возрасте скончался от остановки сердца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...