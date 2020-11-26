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Год назад Марадона обратился к Федереру и довел его до слез
Диего Марадона тепло высказался в адрес Роджера Федерера
Видеообращение Марадоны к Федереру было показано в прошлом году во время выставочного матча в Буэнос-Айресе между швейцарцем и Александром Зверевым.
"Здравствуй, маэстро, мастер, машина, как я тебя называю. Ты был, остаешься и будешь величайшим. Другого такого нет. Знай, если у тебя будут какие угодно проблемы в моей стране, то ты можешь позвонить и сказать, что тебе нужно. Мой поцелуй твоей жене и детям", - сказал Марадона.
Федерер во время слов Марадоны не смог сдержать слез.
El saludo de Diego Maradona para Roger Federer. Del más grande futbolista de todos los tiempos, al más grande tenista de todos los tiempos. pic.twitter.com/UAME8JaECU— TyC Sports (@TyCSports) 20 ноября 2019 г.
Диего Марадона 25 ноября в 60-летнем возрасте скончался от остановки сердца.
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