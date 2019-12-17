Козлова провалилась на турнире в Лиможе

Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 125k Series в Лиможе в двух сетах за полтора часа уступила француженке Джессике Понше (5:7, 5:7).

В каждом сете Козлова проиграла по два гейма на своей подаче, а на приеме суммарно ответила Понше только двумя брейками.

Скоротечное выступление Козловой в Лиможе принесло ей 887 евро призовых и всего 1 очко в рейтинг WTA.

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