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Козлова провалилась на турнире в Лиможе
Украинка покинула Францию без единой победы.
Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 125k Series в Лиможе в двух сетах за полтора часа уступила француженке Джессике Понше (5:7, 5:7).
В каждом сете Козлова проиграла по два гейма на своей подаче, а на приеме суммарно ответила Понше только двумя брейками.
Скоротечное выступление Козловой в Лиможе принесло ей 887 евро призовых и всего 1 очко в рейтинг WTA.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Дарья Снигур дебютировала в топ-250 рейтинга WTA.
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