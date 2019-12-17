  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Козлова провалилась на турнире в Лиможе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козлова провалилась на турнире в Лиможе

Теннис
(1 голосов)

Украинка покинула Францию без единой победы.

Козлова провалилась на турнире в Лиможе
Новина українською

Екатерина Козлова в первом раунде турнира WTA 125k Series в Лиможе в двух сетах за полтора часа уступила француженке Джессике Понше (5:7, 5:7).

В каждом сете Козлова проиграла по два гейма на своей подаче, а на приеме суммарно ответила Понше только двумя брейками.

Скоротечное выступление Козловой в Лиможе принесло ей 887 евро призовых и всего 1 очко в рейтинг WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дарья Снигур дебютировала в топ-250 рейтинга WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катерина Козлова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...